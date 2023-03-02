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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب معلول وبانون.. خزينة الأهلي تنتعش بـ 350 ألف دولار من الفيفا

صدى البلد

انتعشت خزينة الأهلي، بمبلغ 350 ألف دولار بعد الحصول من "فيفا" على قيمة مشاركة بانون ومعلول في كأس العالم 2022.

وتحصل الأهلي على 180 ألف دولار من وصول بدر بانون مع المغرب إلى المربع الذهبي، وهو مبلغ مناصفة مع ناديه القطري، و170 ألف دولار من مشاركة التونسي علي معلول في المونديال رغم الخروج من دور المجموعات.

يذكر أن الأهلي تعادل مع الداخلية بهدف لمثله، في الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي سجل هدف التقدم عن طريق كهربا في الدقيقة 70، فيما تعادل الداخلية بهدف عن طريق رشيد أحمد في الدقيقة 90.

ونستعرض مباريات الأهلي في شهر مارس

– الأهلي ضد القطن الكاميروني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 4 مارس.

– الأهلي ضد المقاولون العرب في مباراة مؤجلة بالدوري، يوم الثلاثاء 7 مارس

– الأهلي ضد ماميلودي صن داونز بجنوب إفريقيا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت 11 مارس.

– الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري، يوم الثلاثاء 14 مارس

– الأهلي ضد القطن في الكاميرون، يوم الجمعة 17 مارس.

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