مستشار رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التطوير بحلايب وشلاتين

تفقد اللواء أسامة أبوالوفا، مستشار رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق، وعدد من مديري المديريات الخدمية بالبحر الأحمر، عددًا من مشروعات التطوير التي تمت في مدينتي حلايب وشلاتين.

وسملت المشروعات، مركز التكوين المهني بشلاتين وأقسام المركز، حيث طلب «أبوالوفا» عمل مقترح في اللائحة الخاصة بالتشغيل، وذلك حتي يتم عرض منتجات المركز بأسعار مخفضة لخدمة أهالي المدينة ومدن المحافظة كافة.

وتم تخصيص مليون و٥٠٠ ألف جنيه لشراء مستلزمات التشغيل للمركز، وتشمل أعمال النجارة والحدادة والألموتال، إلى جانب تنسيق عملية التدريب والتشغيل والتسويق.

وخلال الجولة، تم عقد اجتماع مع مشايخ مدينة حلايب والقيادات التنفيذية، لعرض المشكلات التي يعاني منها المواطن في مدينة حلايب، وسرعة إيجاد حلول لها.

كما تضمنت الزيارة، تفقد منفذ رأس حدربة وقرية رأس حدربة ومحطة التحلية، وعدد من المدارس ومكاتب البريد والإذاعة والوحدة الصحية وقصر الثقافة ونادى الفتاة التابع للتضامن الاجتماعي والجمعية الاستهلاكية.