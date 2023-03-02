عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشار رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التطوير بحلايب وشلاتين

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تفقد اللواء أسامة أبوالوفا، مستشار رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق، وعدد من مديري المديريات الخدمية بالبحر الأحمر، عددًا من مشروعات التطوير التي تمت في مدينتي حلايب وشلاتين.

 

وسملت المشروعات، مركز التكوين المهني بشلاتين وأقسام المركز، حيث طلب «أبوالوفا» عمل مقترح في اللائحة الخاصة بالتشغيل، وذلك حتي يتم عرض منتجات المركز بأسعار مخفضة لخدمة أهالي المدينة ومدن المحافظة كافة.

 

وتم تخصيص مليون و٥٠٠ ألف جنيه لشراء مستلزمات التشغيل للمركز، وتشمل أعمال النجارة والحدادة والألموتال، إلى جانب تنسيق عملية التدريب والتشغيل والتسويق.

 

وخلال الجولة، تم عقد اجتماع مع مشايخ مدينة حلايب والقيادات التنفيذية، لعرض المشكلات التي يعاني منها المواطن في مدينة حلايب، وسرعة إيجاد حلول لها.

 

كما تضمنت الزيارة، تفقد منفذ رأس حدربة وقرية رأس حدربة ومحطة التحلية، وعدد من المدارس ومكاتب البريد والإذاعة والوحدة الصحية وقصر الثقافة ونادى الفتاة التابع للتضامن الاجتماعي والجمعية الاستهلاكية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشان نجم الفريق عقب إصابته

ترشيحاتنا

لضرب أراضي روسيا.. البنتاجون يكشف حقيقة تقديم معلومات استخباراتية لأوكرانيا

وفر بنزين.. 5 سيارات في مصر بمحرك 1200 سي سي

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

أحمد عكاشة: الثقة في الأصدقاء تزيد الشعور بالسعادة .. فيديو

فقدت الثقة.. تحرك عاجل من الكونجرس الأمريكي ضد "ميتافيرس"

مديرة مدرسة المتفوقين بالمنيا: فخورة بزيارة وتكريم الرئيس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان هيتربي في دار أيتام.. قصة رجوع أنس لعائلته بعد أيام من اختفائه

قبل رمضان.. أسرع رجيم للتخلص من وزنك الزائد

جمال شعبان يكشف سر الموت المفاجئ بين الشباب

ما بين الحقيقة والادعاء .. مصير حكيمي بعد اتهامه بالتعدي على فتاة

فيديو

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

السيسي يوجه رسائل جديدة للشعب: أنا مش في برج عالي.. ومصر محتاجة أمانة في العمل «فيديوجراف»

لا زيادة في أسعار المواصلات.. رد قوي على الشائعات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ