برلمانية تسأل وزيرة التضامن عن مصير مبادرة وبرنامج «أطفال وكبار بلا مأوى»

قالت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعي: صدر القرار الوزارى رقم 63 لسنة 2016 بتشكيل لجنة تنفيذية لمبادرة أطفال وكبار بلا مأوى وتوفير 164 مليون جنيه للبرنامج، وعلى الرغم من نجاح البرنامج في التعامل مع 17427 حالة من المشردين ودمجهم بالمجتمع إلا أن مع حلول فصل الشتاء وبدلًا من أن تضاعف وزارة التضامن من جهودها لأجل رعاية المشردين أوصت معالي الوزيرة -ولسبب غير معلوم- بإنهاء البرنامج في 30يونيو 2022.

وأضافت النائبة: تم العرض على مدير البرنامج، حسني يوسف سليمان الذي أوصى بتاريخ 21مارس 2022 إستمرار البرنامج وبالميزانية التى تناسب إمكانيات الوزارة أو إنهاء البرنامج، وقررت معالي الوزيرة فى 10أبريل2022 إنهاء عمل البرنامج فى 30يونيو 2022 رغم إنفاق الملايين لتطوير 6 دور رعاية وشراء 17 سيارة متوقفة يأكلها الصدأ مما يعد أهدارًا للمال العام

وأوضحت " الجزار " أن القرار نص على الاستغناء عن العاملين في البرنامج ولم يتم توفير فرص عمل بديلة لهم ولم يتم صرف مستحقاتهم المتأخرة .

وأكملت: أتساءل وأستغرب وأعترض على موقف سيادة الوزيرة وموافقتها على إيقاف برنامج أطفال وكبار بلا مأوى، وبناء على ما سبق أطالب من وزيرة التضامن

1- تقديم كشف حساب حول أوجه إنفاق المبالغ التى تم إنفاقها تحت مظلة هذا البرنامج.

2- ضرورة استئناف البرنامج لتوفير حياة كريمة للمشردين وتحسين صورة مصر أمام أنفسنا والعالم كله.

3- وأخيرًا أطالب بعودة العاملين فى البرنامج وصرف الحوافز والعلاوة المتأخرة لهم.