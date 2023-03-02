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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السيسي : أتمنى أن نظل متماسكين شعب ودولة .. وهناك من حاول زرع الفتنة خلال السنوات السابقة

صدى البلد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تواجده بالمنيا مع عدد من أهالي الصعيد ، حيث تناول معهم الإفطار ، وأدلى بعدد من الرسائل الهامة .

وقال الرئيس أن هناك من حاول خلال السنوات الماضية زرع الفتنة، وتخريب البلد مؤكدا ان الاتقرار الذي نعيشه الآن راح ضحيته الكثير من أبناء مصر .

وتابع :" البلد محتاجة منكم الأمانة في العمل.. وأتمنى أن نظل متماسكين شعب ودولة، و ما حدث في ٢٠١١ كان سببه أن الحكومة  انفصلت عن الشعب وتحولت لعدو ".

وتابع : “ أتمنى أن نظل متماسكين شعب ودولة و نتخذ العديد من الاجراءات للتخفيف على المواطنين بقدر الإمكان”.


 

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