السيسي : أتمنى أن نظل متماسكين شعب ودولة .. وهناك من حاول زرع الفتنة خلال السنوات السابقة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تواجده بالمنيا مع عدد من أهالي الصعيد ، حيث تناول معهم الإفطار ، وأدلى بعدد من الرسائل الهامة .

وقال الرئيس أن هناك من حاول خلال السنوات الماضية زرع الفتنة، وتخريب البلد مؤكدا ان الاتقرار الذي نعيشه الآن راح ضحيته الكثير من أبناء مصر .

وتابع :" البلد محتاجة منكم الأمانة في العمل.. وأتمنى أن نظل متماسكين شعب ودولة، و ما حدث في ٢٠١١ كان سببه أن الحكومة انفصلت عن الشعب وتحولت لعدو ".

وتابع : “ أتمنى أن نظل متماسكين شعب ودولة و نتخذ العديد من الاجراءات للتخفيف على المواطنين بقدر الإمكان”.



