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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الأعلى للثقافة يُصدر العدد الـ27 من سلسلة الكتاب الأول بعنوان: وداعًا نوتردام

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

صدر حديثًا عن سلسلة الكتاب الأول التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالأعلى للثقافة، العدد السابع والعشرون مسرحية بعنوان: "وداعاً نوتردام" لخالد حسونة.

قال الكاتب شاذلي فرح أحمد عن مسرحية وداعا نوتردام أنها رواية رومانسية فرنسية من تأليف فيكتورهوج،و وتتناول أحداث روايته التاريخية  كاتدرائية نوتردام باريس والتي تدور فيها الأجزاء الأكثر أهمية من الرواية، واتخذ فيكتور هوجو دائما موقفا ضد الظلم وغياب العدل وأنصت لصوت الضعفاء والمحرومين. وهو كمبدع أصيل لم يعِش حياته بجبن، مطمئن على نفسه بالصمت. ومن أجمل شخصياته الروائية (شخصية الأحدب) وظاهريا وقع الأحدب في حب شابة جميلة محاولا التضحية بحياته عده مرات من أجلها،  وبدا أنه حب رجل لامرأة وارتفع الكاتب بمستواه بالقدرة على التصوير،لكن الواقع أن الأحدب بعاهته والنكران والقمع اللذين عانى منهما وقع في حب دفء الجمال الإنساني المحروم منه (والموجود أيضا بأعماقه الداخلية) جمال ظهر أمامه في صورة امرأةوهي أزميرالدا عطفت عليه ولم تسخر من عاهته أو تشويه جسدهوليس مجرد حب رجل لامرأة. كان هدف تضحياته من أجلها إبقاء هذا الجمال الإنساني في الحياة فلا يحرم الوجود منه، لقد أدرك (وهو الأحدب) أن فناء جسده القبيح يعني استمرارية أعماقه الإنسانية الجميلة بالبقاء.  لقد ظل أحدب نوتردام قابعا خلف جدران الكاتدرائيةومنعزلا عن العالم عاجزا عن أي اتصال خارجيكرمز لعاهة تبعده عن العالم. وكاتهام لمجتمع يعزل العاهة ويخفيها ويحتقر الضعيف وينهش المحرومين، وما يتحكم في كل ذلك هو منظومة المجال الحاكمة، لقد تحول الأحدب إلى كيان منعدم وعاجز عن الفعل حتى تأتي الشرارة التي أنارت ما بداخله المتمثلة في الجمال الإنساني (المرأة) فيحدث التغير ويمتلك القدرة على تغير مجرى الأحداث، ويصبح مصير القوة في يد المتحكم فيهم، ويتفوق أحدب نوتردام على الجميع بأن يصبح أفضل منهم.
وأضاف أن خالد حسونه قد كتب نصا مسرحيا تشويقيا بوليسيا وكل مشهد يقدم يكشف ما قبله من نوازع الشخصيات تحمل شرا/ خيرا في أسلوب شديد الجمال وقد اعتمد على الصورة البصرية في رسم المشاهد اقرب إلى شكل السيناريو فقد بلغ عدد مشاهد النص المسرحي 28 مشهدا متوسطة الحجم مليئة بالحيوية والتقافز الدرامي والايقاع السريع والشخصيات المرسومة بدقه ورسم الشخصية داخليا وخارجيا وكل شخصية تنطق ما يدور في داخلها بثقافتها وتربيتها. واللغة التي كتب بها المؤلف هي بين الفصحي والعاميةفصنعت حوارا رشيقا يتسم بالحيوية.

بينما أوضح الشاعر والناقد المسرحي يسري حسان نائب رئيس تحرير جريدة المساء أن النص ينطلق من حادثة حريق كاتدرائية نوتردام الشهير، ويستخدم المؤلف خياله في نسج قصة تتفرع عن هذا الحادث، الغرض منها كشف ألاعيب الصهاينة –حسب تصورات الكاتب- وتآمراتهم من أجل السيطرة على العالم، مما يحاول –الكاتب- نفيه حسب قصته المتخيلة، مستخدمًا كذلك رواية أحدب نوتردام كخلفية للصراعات التي دارت حول الكاتدرائية.

جدير بالذكر أن السلسلة جاءت في إصدارها الثالث، ويرأس تحرير السلسلة الكاتب محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، ويديرها كل من الدكتورة نعيمة عاشور والدكتور علي الشيخ والدكتور أحمد الجعفري وسكرتارية تحرير سها صفوت.

سلسلة الكتاب الأول وداعا نوتردام لخالد حسونه الكاتب شاذلي فرح أحمد الشاعر والناقد المسرحي يسري حسان المركزية للشعب واللجان الثقافية

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