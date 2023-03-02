5 أسماء مشهورة في مصر مهددة بالانقراض ومكونان يتم إضافتهما للسلطة للتخلص من ضغط الدم

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

ثلث البالغين في المملكة المتحدة يعانون حاليًا من ارتفاع ضغط الدم ، وهي حالة يمكن أن تكون قاتلة.

ووفقا لموقع اكسبريس ارتفاع ضغط الدم يعني أن قلبك يضطر إلى العمل بجهد أكبر من المعتاد لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

ثلث البالغين في المملكة المتحدة يعانون حاليًا من ارتفاع ضغط الدم ، وهي حالة يمكن أن تكون قاتلة.

ووفقا لموقع اكسبريس ارتفاع ضغط الدم يعني أن قلبك يضطر إلى العمل بجهد أكبر من المعتاد لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

يلاحظ الجميع أنه بين حين وآخر يظهر العديد من أسماء المواليد الجديدة، ما يجعلها سببا في اندثار غيرها من المسميات الأخرى، على مدار سنوات متتالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن هناك عددا من الخبراء بالمملكة المتحدة، أوضحوا أن هناك مجموعة من الأسماء التي باتت مهددة بخطر بالانقراض لعدم الإقبال على تسمية المواليد الجدد بها.

يمكن أن تؤدي مستويات الكوليسترول المرتفعة إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفقًا لموقع اكسبريس أظهرت الأبحاث أن تخطي الوجبة الأولى في اليوم يرتبط بارتفاع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).

نُشرت الورقة البحثية في مجلة Obesity Research Journal في أبريل 2020، والتي سلطت الضوء على أن من يتناولون وجبة الإفطار لديهم نسبة كوليسترول "ضارة" أكثر من أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار .