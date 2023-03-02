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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

60 لاعبًا يشاركون في البطولة العربية للسامبو بالقاهرة

صدى البلد

أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، استضافة البطولة العربية للسامبو باستاد القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 15 مارس في استاد القاهرة بمشاركة 8 دول عربية.

وتشارك في البطولة العربية للسامبو السعودية والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والأردن وموريتانيا ومصر الدولة المستضيفة للحدث التي يتنافس فيها نحو 60 لاعب ولاعبة.

وقال محمد صبيح، إن استضافة البطولة العربية للسامبو يأتي ضمن توجه الدولة باستضافة الأحداث الرياضية عل مختلف الأصعدة سواء العربية أو القارية والدولية نظرا لما تملكه مصر من منشآت رياضية متطورة قادرة على استضافة كل الأحداث الرياضية بالشكل الذي يليق بسمعة مصر الرياضية الرائدة في المنطقة.

من جانبه قالت مريم يحيى رئيس اللجنة العليا للسامبو، إن اللاعبين استعدوا جيدا للمشاركة في البطولة العربية من خلال إقامة معسكر تدريبي لهم من أجل الوصول إلى أعلى حالة من التركيز للوصول إلى منصات التتويج بالبطولة العربية.

والسامبو يعد أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتترأس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيى، ونجح المنتخب الوطني للسامبو في تحقيق نجاحات كبيرة خلال البطولات الإفريقية التي شاركت فيها مؤخرا وحصدت المراكز الأولى وسط إشادة دولية بمدى التطور الذي ظهر عليه اللاعبين المصريين خلال تلك المنافسات التي ضمت أقوى الدول في مجال رياضة السامبو.
 

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