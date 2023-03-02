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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين عام حماة الوطن: قرى المنيا أول نموذج لاكتمال مشروعات حياة كريمة

طارق نصير امين عام
طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن

أشاد النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمحافظة المنيا وتفقده عددا من المشروعات داخل قرية المعصرة  بمركز ملوي والتي تعد أول نموذج اكتملت به مشروعات حياة كريمة وتضمنت المشروعات المجمع الزراعي ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد بالقرية وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر.
وقال “نصير”، إن مبادرة حياة كريمة  احدى اهم وأبرز المبادرات على مستوى العالم فقد استطاعت الدولة من خلالها التصدي للفقر المتعدد الأبعاد، وتوفير حياة كريمة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمه الشخصية المصرية.
وأضاف أن المشروعات التنموية التي تحققت على مستوى قرى ونجوع مصر المختلفة أحدثت طفرة كبيرة في كل نواحي البنية التحتية من  رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحي ومحطات مياه وغاز طبيعي بالإضافة إلى مراكز  الشباب وهذا  انجاز غير مسبوق لم يشهده صعيد مصر على مدار عقود  . 


وأشار إلي أن مواطني الصعيد  يعيشون ازهي عصورهم لما تحقق من شرايين إلخير التي طالت البشر مؤكدا علي أن الرئيس السيسي صاحب النهضة الحقيقية في تطوير الريف المصري . 

طارق نصير لجنة الدفاع مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي

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