تكريم أول عضوة في لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء

كرم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الباحثة الشرعية زينب محمد، واختيارها كأول عضوة في لجنة أمانة الفتوى، وأول سيدة تتولى هذا المنصب الرفيع في دار الإفتاء المصرية، حيث جاء هذا التكريم تأكيدًا على أهمية دور المرأة والعمل على تمكينها ومنحها الفرص وفقًا لكفاءتها، وهو الأمر الذي أكده المفتي، موضحًا أن المرأة شريك أساسي في تحقيق البناء والتنمية في الدولة، وأن دورها في العمل والبناء والقيادة لا يمكن لأحد أن ينكره.

وترأس مفتي الجمهورية، اليوم الخميس، لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية وكرم أمناء الفتوى المتميزين في دار الإفتاء المصرية، وذلك ضمن فعاليات آخر جلسة في دور الانعقاد الحالي.

من جانبه نبه الدكتور شوقي علام، على أهمية العمل الجماعي المؤسسي لتحقيق أعلى معدلات النجاح، باعتباره مفتاحًا أساسيًّا للنجاح في أغلب مجالات العمل، مؤكدًا أن تحقيق الأهداف المنشودة والقدرة على الإنجاز لا يتأتى إلا من خلال رؤية مشتركة، مشيرًا إلى أن سنة الكون والحياة قائمة على تكامل الأدوار والعمل المشترك.

وشدد على أن الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، داعيًا كافة المؤسسات إلى ضرورة وضع المرأة في مكانها الصحيح، منوهًا بأن منظومة العمل بدار الإفتاء المصرية قد شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تحرص الدار على تحقيق الريادة الإفتائية في الداخل والخارج وتسهيل الحصول على الخدمات الإفتائية المختلفة، التي تسير وفق عدة محاور رئيسية يأتي على رأسها استكمال منظومة التطوير التي تقوم عليها الدار أفقيًّا ورأسيًّا، وذلك من خلال زيادة كفاءة إداراتها واستحداث إدارات جديدة تلبِي حاجات الناس الشرعية للحصول على المزيد من الخدمات الإفتائية التي تواكب العصر وتسهم في إيصال الرسالة الإفتائية الصحيحة لجميع المسلمين.