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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس مياه القناة : إصلاح خط الإبطال الرئيسي والتوصيل لقرية الحجاز .. صور

كسر مفاجئ فى خط مواسير
كسر مفاجئ فى خط مواسير مياه الشرب بقرية الإبطال بالقنطرة شرق

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة،  أمس الخميس، أن مهندسين وفنين وعمال الشركة انتقلوا بشكل فورى حينما تلقينا بلاغا عن كسر مفاجئ فى خط مواسير مياه الشرب بقرية الإبطال بالقنطرة شرق، وتم الانتهاء من إصلاحه فى وقت قياسى وفي مدة زمنية وجيزة، لافتا إلى أنه تابع لحظة بلحظة عمليات الإصلاح التي تم الانتهاء منها، وذلك لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

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وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على التجاوب الفورى والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط مياه الشرب، وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة، بالإضافة الي قيام رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، في إقليم محافظات القناة الثلاث" السويس والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع للحفاظ على استمرارية خدمات أفضل ومتميزة للأهالي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، انه تم الانتهاء من أعمال توصيل خط مياه الشرب بطول 500 متراً لمنطقة عزبة عبد الرحيم التابعة لقرية الحجاز بمحافظة الإسماعيلية، في استجابة لأهالي المنطقة والقضاء علي ضعف مياه الشرب في تلك المناطق وخاصة المناطق المرتفعة، بالإضافة الي ضخ وزيادة مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من أعمال غسيل وتطهير خزانات محطات رفع وادي الملاك بالتل الكبير، كما تم الانتهاء من أعمال غسيل وتطهير خزان رافع الدوايدة، مضيفا أننا مستمرون في أعمال غسيل وتطهير خزانات المحطات وتنظيف الجدران بالمياه النظيفة وإزالة العوالق المترسبة وتعقيمه، بالإضافة الي صيانة خطوط السحب والطرد، ومراجعة صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، ومراجعة أحواض التهوية، وصيانة وتطهير لحوض الترسيب، ومراجعة أعمال جميع الطلمبات،.

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