اكتشاف خندق عملاق يستخدم في الحروب عمره 6000 سنة بالصين

اكتشف علماء آثار خندق دفاعي عملاق عمره يتخطى ٦٠٠٠ عام في موقع أثري بالصين.

وبحسب ما أعلنه معهد لويانغ لعلم الآثار قال رن قوانغ المسؤول عن التنقيب في الموقع، إنه تم حفر الخندق شبه الحلقي في موقع سويانغ الأثري بمحافظة يييانغ بشكل يدوي، حيث يعكس شكله وهيكله قدرة التنظيم الاجتماعي القوية والمنظمة والمستوى التقني في ذلك الوقت، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.



وبناء على الآثار المكتشفة والطبقات المتراكمة في الخندق، يعتقد علماء الآثار أن الخندق قد مرّ بثلاث فترات من ثقافة يانغشاو التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 إلى 7000 عام.

وأضاف رن أنه وبحلول الفترة المتأخرة من ثقافة يانغشاو، ربما فقد الخندق وظيفته الدفاعية، حيث تم العثور على عدد من مواقع المنازل وحفر الرماد وآثار لنشاطات الإنتاج والآثار المنزلية التي تعود إلى الفترة المذكورة على جانبي الخندق. مشيرا إلى أن صفوف الأعمدة الخشبية التي ربما تم استخدامها لحماية الخندق عكست إعادة استخدام المنشأة المهجورة من قبل المواطنين في ذلك الوقت.