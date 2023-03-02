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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد الأردني يظهر بالزي العسكري.. ماذا يحدث في المملكة؟

ولي عهد الأردن بالزي
ولي عهد الأردن بالزي العسكري

ظهر ولي العهد الأردني  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في زيه العسكري أثناء المشاركة  في مسير تعبوي نفذته كتيبة المدرعات/2 الملكية.

وبحسب القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي الأردني والذي نشر ، عبر “فيسبوك”، مقطعا مصورا لنشامى كتيبة المدرعات/2 الملكية وهم ينفذون مسيراً تعبوياً في أحد الميادين المخصصة ضمن برامجها التدريبية.

واوضحت القيادة العامة أن جميع مرتبات الكتيبة نفذت التمرين كل حسب اختصاصه، بمشاركة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بواجبه مساعداً لقائد السرية الأولى التابعة للكتيبة التي يخدم فيها حالياً. 

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