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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر الأورام الثالث بالأقصر يناقش الجديد في أورام الجهاز الهضمي

صدى البلد


تناول المؤتمر الثالث للأورام، الذى تنظمه مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر برعاية وزير الصحة الدكتور، خالد عبدالغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة، نيفين قباج، خلال اليوم الثاني من المؤتمر، في الجلسة الثانية، الجديد في  اورام الجهاز الهضمي والكبد عن طرق العلاج الحديث لمرضي الأورام.

 

رسم مؤتمر الأورام خلال الجلسة، ملامح الخطط العلاجية التي تهدف إلى الشفاء في مختلف أنواع أورام الجهاز الهضمي والكبد، بالتعاون بين العلماء المصريين والأجانب، فى هذا المجال،  لزيادة معدلات الشفاء.

 

وقدم المشاركون في الجلسة المنعقدة بحضور عدد كبير من الأطباء الصغار وأطقم التمريض والمتخصصين في علاجات الأورام مجموعة من الصور الاسترشادية التى تبين الجديد في علاج اورام الجهاز الهضمي ، وما تم التوصل اليه من تحدث الأبحاث العلمية لعلاج مختلف أورام الجهاز الهضمي.

 

ومن جانبه اكد  محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، أن  مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان أكبر المستفيدين من هذا المؤتمر والأبحاث العلمية التي يتم مناقشتها خلال الجلسات  

 

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مما يساعد في تبادل الخبرات وزيادة المكتسبات فى علاج الأورام، كما ان المؤتمر بجانب زيادة خبرات مقدمى الخدمة لمرضي الأورام بداية من اطقم التمريض وصغار الأطباء والاستشاريين وذلك يساعد على تحسين وتقديم أفضل خدمة لمرضي الأورام.

وأضاف أن المؤتمر يقدم كل ما هو جديد من طرق العلاج العالمية المختلفة للسرطان والتى يناقشها المؤتمر، ومنها العلاج المناعي والعلاج الموجه وطرق العلاج الإشعاعي الجديدة والجراحات المتقدمة وذلك يساعد على زيادة التوعية بالسرطان بالاكتشاف المبكر وعلاج المرضي في مراحل قابلة للشفاء.

ووجه المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، شكره لجميع المشاركين في المؤتمر، مؤكدا أن الجلسات المنعقدة والأبحاث التى تتم مناقشتها وتدريب الكوادر الطبية تساهم بشكل كبير في زيادة التميز في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى فى المستشفى.

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الأقصر الأورمان التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الإجتماعى مستشفى شفاء الاورمان مرضى الاورام الجهاز الهضمي والكبد الدكتورة نيفين قباج

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