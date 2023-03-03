آيتن عامر تحرر محضرا ضد طليقها لهذا السبب.. فيديو جراف

حررت الفنانة آيتن عامر محضرا ضد طليقها محمد عز العرب مدير تصوير سينمائي تتهمه فيه بالتعدي عليها بالسب والشتم بعد اتصالها بالنجدة التي أثبتت أقوالها في المحضر.

بلاغ ضد طليقها



تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة من «سمر .م»، وشهرتها آيتن عامر، ٣٥ سنة، ومقيمة فيلا بكمبوند شهير في الشيخ زايد، ضد طليقها محمد عزالعرب، ٤١ سنة، مدير تصوير سينمائي، لقيامه بالحضور لمسكنها.

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