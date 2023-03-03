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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

آيتن عامر تحرر محضرا ضد طليقها لهذا السبب.. فيديو جراف

الفنانة آيتن عامر
الفنانة آيتن عامر وطليقها

حررت الفنانة آيتن عامر محضرا ضد طليقها محمد عز العرب مدير تصوير سينمائي تتهمه فيه بالتعدي عليها بالسب والشتم بعد اتصالها بالنجدة التي أثبتت أقوالها في المحضر.

 

 

خطف طفليهما.. آيتن عامر تحرر محضرا ضد طليقها بالتعدي عليها بالشيخ زايد

بلاغ ضد طليقها
 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة من «سمر .م»، وشهرتها آيتن عامر، ٣٥ سنة، ومقيمة فيلا بكمبوند شهير في الشيخ زايد، ضد طليقها محمد عزالعرب، ٤١ سنة، مدير تصوير سينمائي، لقيامه بالحضور لمسكنها.

ولمتابعة المزيد حول أخبار الفنانة آيتن عامر وخلافها مع زوجها .. تابع الفيديو جراف التالي:

ايتن عامر طليقها محمد عز العرب مدير تصوير سينمائي بالسب والشتم اتصالها بالنجدة

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