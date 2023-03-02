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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعداد طالبات جامعات للقيادة برعاية وزارة التعليم العالي

مدير معهد اعداد القادة
مدير معهد اعداد القادة

نظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى برنامجًا تدريبيًا لإعداد الفتيات للقيادة الذي عُقد بعنوان تكافؤ الفرص تحت شعار "هن".

البرنامج برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة كريم همام مدير المعهد، وإشراف عام أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وهالة الأمين مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالوزارة، وإشراف حسام الدين مصطفى الشريف،  وعبد المنعم الجيلاني وكيلي المعهد. 

وصرح الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة بأن البرنامج سعى لاعداد طالبات من الجامعات مثالا للالتزام ولهن رؤيتهن المستقبلية للتطوير وبناء الجمهورية الجديدة، فهن قادرات على  تحمل المسئولية واتخاذ القرارات .

وأكد  كريم همام مدير المعهد على اهتمام الدولة المصرية بالمرأة وتنمية قدراتها من خلال العديد من البرامج التدريبية المختلفة، لذا حرص معهد إعداد القادة على تنظيم هذا البرنامج التدريبي، تأكيدا على الدور المهم للمرأة المصرية فهي نموذج يحتذى به فى جميع المحافل الدولية، لما لها من رؤية في تحقيق التنمية المستدامة.

 

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