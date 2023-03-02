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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسبب مواقف حرجة ..احذر تناول هذه الأطعمة قبل العلاقة الحميمة

صدى البلد

للطعام قدرة علي التأثير بطريقة إيجابية أو سلبية علي أداء العلاقة  الحميمة ،  لذا من المهم اختيار الأطعمة بحكمة، هناك بعض الأطعمة التي تساعد وتعزز القدرة علي ممارسة العلاقة الحميمة، وهناك أطعمة علينا تجنبها من الأطعمة ليس فقط من الجانب الصحي والجسدي، ولكن أيضا علي الصعيد النفسي والعاطفي .إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين


1. الجبن


إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز فعليك بالتأكيد الابتعاد عن الجبن! جبنة الموزاريلا وجبن الريكوتا أو حتى الجبن القريش غنية باللاكتوز ويمكن أن تسبب إزعاجًا شديدًا في معدتك وبالتالي على رغبتك الجنسية.

2. الطعام الحار


إذا كنت ترغب في تنشيط حياتك الجنسية، فقد حان الوقت لتجنب الأطعمة الحارة قبل ممارسة العلاقة الحميمة. يمكن للطعام الحار أن يسبب ارتجاع الأحماض أو عسر الهضم أو قد يدفعك للذهاب إلى الحمام.

3. الفاصوليا


تحتوي الفاصوليا على جزيئات سكر يصعب على الجسم هضمها، وعندما تصل إلى القولون، تحول البكتيريا هذه الجزيئات إلى الكثير من الغازات. كما يشعر بعض الناس بالطاقة بعد تناول البقوليات، في حين يشعر البعض الآخر بالخمول والتكاسل، كما تسبب الانتفاخ.

4.  الحلويات


يمكن أن تدمر الحلويات تجربة العلاقة الحميمة وذلك لأن الحلويات مليئة بالدهون غير المشبعة والسكر مما يضعف الرغبة في العلاقة الحميمة  كما أنها تزيد من مستويات الأنسولين في جسمك.


5. العرق سوس الأسود

 
يعمل على خفض الهرمونات  لدي كل من الرجال والنساء أما إن كنت تبحث عن علاج لخفض وتخفيف الرغبة في العلاقة الحميمة فهذا هو الأفضل على الإطلاق.


6. نقانق الهوت دوج أو السجق 


المحتويات المشبعة للهوت دوج يمكن أن تسبب انسداد شرايين و انخفاضا في الطاقة، وهو شعور سييء للغاية قبل الممارسة الحميمة..

 

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