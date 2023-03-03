15 برنامجا دراسيا ونظام ساعات معتمدة| الكشف عن تفاصيل جامعة حلوان التقنية

رئيس جامعة حلوان :

الاستعداد لإنشاء جامعة تقنية بمجمع الأميرية

اجاري عقد شراكات أجنبية لإنشاء الجامعة

برامج الجامعة التقنية ستلبي احتياجات سوق العمل

الجامعة التقنية ستتيح تعليم مميز بمواصفات عالمية

أعلنت جامعة حلوان عن استعدادها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي إنشاء جامعة حلوان التقنية بمجمع الأميرية التابع لجامعة حلوان الحكومية بالقاهرة ليصبح عدد جامعات حلوان 3 فروع كل منهم تم برامج مختلفة "الحكومية، الأهلية ، التقنية".

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدى البلد، إنه من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل البرامج الدراسية المقرر أن تضمها جامعة حلوان التقنية وتعلن تفاصيل بدء إنشاء الجامعة، وتابع إنه من المقرر أن تكون برامج الجامعة التقنية معتمدة من شركات دولية.

وكشف رئيس جامعة حلوان، تفاصيل التفاوض مع عدد من الجامعات الأجنبية لعقد شراكات بين تلك الجامعات وجامعة حلوان الدولية التقنية الجاري العمل على إنشائها في مجمع الأميرية التابع لجامعة حلوان، مؤكدا أنه يتم الآن التفاوض مع جامعات من ألمانيا والسويد لعقد شراكات في تخصصات الجامعة الدولية.

كما نوه رئيس جامعة حلوان، إلى أن الدراسة بالجامعة التقنية بأحدث الطرق الدولية وأحدث نظم التعليم الجامعي، باستخدام برامج بالساعات المعتمدة ، لتلبي متطلبات واحتياجات العصر و سوق العمل .

وقال الدكتور السيد قنديل، إن جامعة حلوان التقنية ستحرص من خلال برامجها علي إتاحة تعليم مُتميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة لسوق العمل ومتطلباته، ولتلبية احتياجات العصر المُستقبلية محليًا وإقليميًا ودوليًا ومن المقرر أن تمثل الجامعة التقنية طفرة في المجتمع الأكاديمي.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن الدراسة تبدأ بالجامعة التقنية بنحو 15 برنامجًا دراسيا ويمكن أن يزيد عدد البرامج الدراسية عن ذلك وانه سيكون لكل برنامج شريك دولي، وأن جميع البرامج مصممة وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتوافقة مع الثورات الصناعية المتلاحقة.

كما قال الدكتور السيد قنديل، إنه بالنسبة لموعد بدء الدراسة بالجامعة التقنية فهو لم يتم تحديده بعد، وأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي من تحدد هذا الموعد.

جدير بالذكر أنه كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدى البلد عن بدء الجامعة فى انشاء المجمع الطبي الخاص بالجامعة ، و كشف انه يضم مستشفى جامعي (تعليمي-اقتصادي)، إضافة إلى مستشفى للطلبة.

وقال رئيس جامعة حلوان إن مشروع انشاء المجمع يأتى نظرًا للحاجة الملحة لاستكمال توفير متطلبات كلية الطب، إضافة إلى توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية حيث يوفر هذا المشروع الهام الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط العلم النظري هذا بالإضافة إلى ما سيوفره المجمع من إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان.

كما قد افتتحت جامعة حلوان المرحلة النهائية لتطوير مستشفي بدر الجامعي و التي شملت : غرف عمليات النساء والتوليد وتشمل ٣ غرف عمليات كذلك وحدة مناظير وتشمل مناظير الجهاز الهضمي العلوي ومنظار القولون ووحدة متخصصة في مناظير الفراغ الثالث ومناظير القنوات المرارة ووحدة مناظير الجهاز التنفسي، ويتم أيضا افتتاح وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بسعة ٢٠ حضانة، بالإضافة إلى وحدة رعاية للأطفال و القسم الداخلي بسعة حوالي ٧٠ سرير ليتم اضافتها لباقي اسرة المستشفى لخدمة بالإضافة الي افتتاح المبنى الإداري ويشمل مكاتب إدارة المستشفى والإدارات المالية و القانونية والإدارية والموارد البشرية ووحدات الجودة ومكافحة العدوي.