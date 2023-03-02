نقيب المعلمين يشكر الرئيس السيسي على تحسين أجور العاملين بالدولة

وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار توجيهاته للحكومة، بإجراءات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وذلك خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة فى محافظة المنيا.



وأوضح نقيب المعلمين، أن توجيهات الرئيس، تؤكد دعمه للمواطنين، وتقديره للشعب الذى تحمل فاتورة التنمية، فى سبيل بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف نقيب المعلمين، أن توجيهات الرئيس رسمت البسمة على وجوه المعلمين جميعهم وبالأخص من حاملى الماجستير والدكتوراة ، حيث جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً ، بالإضافة إلى زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.