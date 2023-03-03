صلوا على سيدنا النبي .. دويتو رائع للشقيقان محمد وعمر عماد

استضاف موقع “صدى البلد” المنشد الشاب محمد عماد إسماعيل، وشقيقه عمر عماد، خريجي مدرسة الإنشاد الديني الدفعة العاشرة، وقدم خلال الندوة أنشودة "صلوا على سيدنا النبي."

وقال محمد عماد، خلال الندوة، إنه تربى على صوت الشيخ محمد عمران والشيخ نصر الدين طوبار، ودربه المنشد محمود هلال، منشد الشارقة.

وأضاف أنه تدرب على يد خبراء كبار في مدرسة الإنشاد الديني على المقامات الموسيقية، منهم مصطفى النجدي والشيخ طه الإسكندراني.

وتابع: “دعمني والدي ووالدتي لهم الفضل الأول، والمنشد محمود هلال الاب الروحي لنا والداعم لنا، وقدمنا معه في حفلات كبيرة”.

وأوضح: “حفظت القرآن الكريم في الصف السادس الابتدائي على يد الشيخ حسيني محمد والشيخ محمد عبد الغفار، وأخذت إجازة في حفص عن عاصم علي في الصف الأول الإعدادي”.