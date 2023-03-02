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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يفتقد المصداقية.. المجلس المصري للشئون الخارجية يعلق على التقرير الأمريكي حول الإرهاب

المجلس المصري للشئون
المجلس المصري للشئون الخارجية

علق المجلس المصري للشئون الخارجية على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب فى دول العالم للعام (2021)، موضحاً أن التقرير الصادر عن أمريكا لم يتناول بموضوعية الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال مقاربة شاملة تتضمَّن إجراءات قانونية وسياسات اقتصادية واجتماعية ودينية وثقافية وتنموية تعالج كافة العوامل والظروف غير المواتية المسببة لوجود بيئة حاضنة للإرهاب.  

وأضاف المجلس في بيان رسمي له، أن التقرير الأمريكي أغفل  الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابية التى كفلها الدستور والقانون المصري للتعامل مع أى انتهاكات محتملة للحقوق والحريات، والتحقق من كفالتها فى إطار كامل من الاستقلالية والشفافية فى ظل سيادة القانون.  

يؤكد المجلس أن مثل هذه التقارير تفتقد إلى الحجية، كونها تعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها منظمات وجهات غير حكومية، عادةً ما تحركها مواقف سياسية مناوئة، تروِّج لها هذه المنظمات والجهات، وذلك من خلال بيانات وتقارير مرسلة لا تستند إلى أى دلائل أو براهين، وتبتعد عن الموضوعية والمصداقية.  

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