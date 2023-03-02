رئيس الوزراء الجزائري: لدينا تجربة ناجحة في مكافحة كورونا

جدد رئيس الوزراء الجزائري، دعوة بلاده لدول الحركة "لبذل مزيد من الجهود لتكريس المبادئ التي اسست لأجلها حركة عدم الإنحياز.

جاء ذلك على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية في أعمال الاجتماع الذي جرى على هامش انعقاد مجموعة اتصال حركة عدم الانحياز، والتي تمحور موضوعها حول "الإنعاش العالمي لما بعد جائحة كوفيد-19 والتي انعقدت بالعاصمة الاذربيجانية باكو.

وشدد على ضرورة أن الحركة، التي يتعين على دولها أن تصبح منارة للدول النامية على مستوى العالم و"تثبت احقية الدول التي تقع تحت مظلتها في ان تكون لهم منظمة تحمل شعارات ومبادئ تدافع عن حقوقهم في ظل النظام العالمي الجديد، وكذا منارة للدول التي تعمل على بعث نظام اقتصادي ومالي وسياسي جديد".

كما استعراض الجزائر خلال اشغال الاجتماع تجربتها الناجحة في مكافحة الجائحة وعدم توانيها عن تقديم يد العون و المساعدة اللازمة للدول الصديقة والشقيقة للتعافي من الجائحة التي مست العالم باسره.

و استطرد قائلا: "مخلفات الجائحة لا زالت مستمرة، خاصة في ظل ما نلاحظه من التغيرات الجيوسياسية والتي تؤثر على سلاسل القيم والامدادات مما يؤثر على اقتصاديات الدول، خاصة الموجودة في طريق النمو حاليا".