عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الجزائري: لدينا تجربة ناجحة في مكافحة كورونا

صدى البلد

جدد رئيس الوزراء الجزائري، دعوة بلاده لدول الحركة "لبذل مزيد من الجهود لتكريس المبادئ التي اسست لأجلها حركة عدم الإنحياز. 

 

جاء ذلك على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية في أعمال الاجتماع الذي جرى على هامش انعقاد مجموعة اتصال حركة عدم الانحياز، والتي تمحور موضوعها حول "الإنعاش العالمي لما بعد جائحة كوفيد-19 والتي انعقدت بالعاصمة الاذربيجانية باكو. 

 

وشدد على ضرورة أن الحركة، التي يتعين على دولها أن تصبح منارة للدول النامية على مستوى العالم و"تثبت احقية الدول التي تقع تحت مظلتها في ان تكون لهم منظمة تحمل شعارات ومبادئ تدافع عن حقوقهم في ظل النظام العالمي الجديد، وكذا منارة للدول التي تعمل على بعث نظام اقتصادي ومالي وسياسي جديد".

 

كما استعراض الجزائر خلال اشغال الاجتماع تجربتها الناجحة في مكافحة الجائحة وعدم توانيها عن تقديم يد العون و المساعدة اللازمة للدول الصديقة والشقيقة للتعافي من الجائحة التي مست العالم باسره.

و استطرد قائلا: "مخلفات الجائحة لا زالت مستمرة، خاصة في ظل ما نلاحظه من التغيرات الجيوسياسية والتي تؤثر على سلاسل القيم والامدادات مما يؤثر على اقتصاديات الدول، خاصة الموجودة في طريق النمو حاليا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

ترشيحاتنا

الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لكرة القدم

برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين

عضو الفيدرالي الأمريكي رافائيل بوسيتك يطالب بالإبقاء على رفع أسعار الفائدة

طرح برومو مسلسل جعفر العمدة لـ محمد رمضان.. شاهد

تراجع كبير.. الدولار الأمريكي يوجه ضربة قوية لـ أسعار الذهب

لضرب أراضي روسيا.. البنتاجون يكشف حقيقة تقديم معلومات استخباراتية لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان هيتربي في دار أيتام.. قصة رجوع أنس لعائلته بعد أيام من اختفائه

قبل رمضان.. أسرع رجيم للتخلص من وزنك الزائد

جمال شعبان يكشف سر الموت المفاجئ بين الشباب

ما بين الحقيقة والادعاء .. مصير حكيمي بعد اتهامه بالتعدي على فتاة

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

السيسي يوجه رسائل جديدة للشعب: أنا مش في برج عالي.. ومصر محتاجة أمانة في العمل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ