اشتريهم من الكويت .. 5 سيارات تبدأ من 3000 دينار

يحتوي السوق الكويتي للسيارات على العديد من العلامات التجارية المتنوعة، بالاضافة إلى طرازات مختلفة هيكليًا سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية المطروحة على طريقة كل صانع.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات موديل 2023 في الكويت بسعر يبدأ من 3000 دينار.

5 سيارات موديل 2023 في الكويت

نبدأ بالسيارة ام جي 5 موديل 2023، والتي تنتمي إلى طرازات الصانع الصيني، حيث تقدم تلك النسخة بسعر يبدأ من 3.699 دينار حتى 4.899 دينار، وتأتي السيارة بتصميم خارجي من فئة السيدان، مع ابعاد خارجية بلغت 4.601 متر للطول، و 1.818 متر للعرض.

وتحتوي السيارة على سعة تخزين بلغت 512 لتر، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية، ومكابح ABS و EBD، ونظام صوتي ترفيهي، مع فتحة سقف ومرايات كهربائية، بينما تعمل بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 112 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي.

5 سيارات موديل 2023 في الكويت

وتقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية كيا، حزمة من الاصدارات ومنها النسخة سبورتاج 2023، مع سعر يبدأ من 7.500 دينار حتى 8.200 دينار، وحصلت السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 200 سي سي، مقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي.

ويمكن لمحرك السيارة كيا سبورتاج 2023، أن ينتج قوة اجمالية قدرها 155 حصانا، وعزم دوران 192 نيوتن/متر، بالاضافة إلى قوة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية، إلى جانب العمل بمنظومة الجر الامامي للعجلات.

5 سيارات موديل 2023 في الكويت

وتأتي علامة بي ام دبليو الالمانية بالكثير من السيارات، ارخصها من الفئة الرياضية هي النسخة X2 موديل 2023، والتي تقدم عبر فئة واحدة بسعر 15.500 دينار، وتعمل السيارة بمحرك 2000 سي سي، 4 سلندر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي.

وينتج محرك السيارة بي ام دبليو X2 موديل 2023 قوة قدرها 189 حصانا، و 280 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع القدرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 في فترة زمنية تستغرق 8.4 ثانية.

5 سيارات موديل 2023 في الكويت

ومن السيارات اليابانية التي تحمل علامة ميتسوبيشي، هي النسخة مونتيرو سبورت 2023، والتي تتراوح اسعارها بين 8.700 دينار و 10.200 دينار، بينما تعتمد فنيًا على محرك سداسي الاسطوانات، بقوة 215 حصانا.

وتبلغ سعة المحرك الخاص بالسيارة ميتسوبيشي مونتيرو 2023 نحو 3000 سي سي، بالاضافة إلى عزم دوران 285 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي بتقنية الدفع الخلفي أو الكلي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.7 ثانية.

5 سيارات موديل 2023 في الكويت

ونختتم بالسيارة الرياضية المتعددة الاستخدم بيجو 3008 موديل 2023، والتي زودت بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 205 كم/ساعة.

وتصل السرعة القصوى للسيارة بيجو 3008 موديل 2023 إلى 205 كم/ساعة، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة قدرها 9 ثواني، بينما تتراوح اسعار السيارة بين 9.750 دينار و 12.200 دينار.