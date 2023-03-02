بطول 150 مترا.. مشاهد مرعبة لصدع هائل في كهرمان مرعش بـ تركيا|صور

نشرت وكالة "الأناضول" التركية، صورا صادمة لصدع كبير في قضاء أفشين بمحافظة كهرمان مرعش جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.

والتقطت كاميرا طائرة بدون طيار مقاطع للصدع في قرية "قره جوز" في ريف القضاء عقب الزلزال الذي وقع في 6 فبراير الماضي.

وأظهرت الصور أن عمق الصدع يبلغ 15 مترا وعرضه 50 مترا بطول 150 مترا.

وقال زعيم القرية، أن سكان القرية علموا بأمر الصدع قبل 3 أيام، وقتها ذهبت وتفحصته ولم يكن بهذا القدر، إذ كان عمقه نحو 5 أمتار، والآن بين 10 و15 مترا، وبطول بين 100 و150 مترا، والهزات الارتدادية تعمل على توسعته بصورة أكبر".