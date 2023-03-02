بيان عاجل من أمريكا بشأن تسمم فتيات المدارس في إيران

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن واشنطن تشعر بقلق عميق بشأن التقارير الواردة عن تسمم فتيات مدارس في إيران.

وقال كيربي، إن "التقارير تثير قلقاً عميقاً. أسباب تسمم الفتيات لا تزال غير واضحة، العالم يحتاج إلى معرفة التفاصيل".

وفي وقت سابق، قالت لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، إن نتائج الاختبارات أظهرت استخدام غاز "N2" في تسمم طالبات مدارس قم.

ومنذ أواخر نوفمبر، تم الإبلاغ عن مئات حالات التسمم التنفسي بين فتيات المدارس بشكل رئيسي في قم، جنوب طهران، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأكد نائب وزير الصحة يونس بناهي، أن حالات التسمم كانت متعمدة، وقال: "بعد تسميم العديد من الطلاب في مدارس قم تبين أن بعض الناس يريدون إغلاق جميع المدارس وخاصة مدارس البنات".