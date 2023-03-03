كاتبة صينية: بكين لن تقدم أي مساعدات عسكرية لطرفي الحرب في أوكرانيا

قالت "ياي شين هوا" الكاتبة الصحفية الصينية، إن بكين لن تقدم أي مساعدات عسكرية لطرفي الحرب في أوكرانيا، وإن مبادرة السلام الصينية هدفها إنهاء الصراع، وإن دول العالم أشادت بإيجابية المبادرة.



وأضافت "شين" في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الصراع العسكري في أوكرانيا دخل مرحلة مفصلية من جهة التصعيد، وحاليا تزيد الدول الغربية مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بشكل مستمر، لكن هذه المساعدات زادت من تصعيد التوتر وليس إنهاء الحرب.

وتابعت: في هذا الوقت الذي يتفاقم فيه وضع الصراع العسكري، جاءت المبادرة الصينية السلمية، حتى يجد العالم حلا دبلوماسيا لإنهاء الأزمة بعيدا عن الصراع العسكري.

وأوضحت أن الصين جددت في مبادرتها أهمية الطرق السلمية في حل الأزمة، في ظل تطلع المجتمع الدولي لانتهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، لكن بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، تعارض المبادرة السلمية، وتحاول توجيه اتهامات للصين بشأن المبادرة.

ولفتت إلى أن الصين أكدت أكثر من مرة أنها لم ولن تقدم مساعدات عسكرية لأي طرف في الحرب، رغم أن العلاقة بين روسيا والصين عميقة وتشهد تطورات بخاصة في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، لكن بكين تلتزم بحياديتها الدولية.

