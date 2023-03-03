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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أسماء مصابي حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بأسوان

حادث- ارشيفية
حادث- ارشيفية

 شهدت قرية دابود بمدينة نصر النوبة شمال أسوان ، وقوع حادث تصادم سيارة كبود بعمود إنارة مما أسفر عن 8 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسمز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الصحية للمصابين .

وتبين أن المصابين فى الحادث هم عصام مصطفي دخيل الله 15 سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم ، وبسينة محمد عثما، 45 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأمل محمد عثمان 33 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالحوض، وفاطمة إبراهيم محمد 65 سنة، والتى أصيبت بكدمات وسحاجات بالجسم وجرح قطعي بفروة الرأس ، وسوسن سيد عمر 22 سنة، والتى أصيبت بجرح قطعي بالجبهة واشتباه كسر بالضلوع.

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حوادث متفرقة 

كما أصيبت فى الحادث بخيتة أحمد عبد الله 46 سنة بجرح قطعي بفروة الرأس، وأيه خالد عبيد 6 سنوات، والتى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وزهرة خالد عبيد 4 سنوات، والتى أصيبت بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة حيث تم التعامل مع خلال رفع آثار الحادث، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث حادث تصادم سيارة كبود بعمود إنارة بقرية دابود بمركز نصر النوبة شمال شرق أسوان مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية. 

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