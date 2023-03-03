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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقعد تسوية المنازعات يواصل جلساته المعتادة بشرم الشيخ لحل مشكلات المواطنين

جلسة فض المنازعات
جلسة فض المنازعات

واصل مقعد تسوية المنازعات بجنوب سيناء عقد جلساته المعتادة، أمس الخميس، بقاعة مركز الأزمات بالقسم المتقدم بمدينة شرم الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لتذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى نطاق المحافظة، وسرعة حل مشاكل المواطنين فى إطار القانون، وذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، والمستشار وليد السباعي المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.

يشار إلى أن جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

ونظر المقعد أمس في طلبات بعض المواطنين والمستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.

جلسة فض المنازعات المستشار وليد السباعي مشكلات

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