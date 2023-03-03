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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا |"علشان تتسلى".. مايكروسوفت تقدم شخصيات مختلفة لروبوت دردشة Bing… شحن 260 وات.. إنفينيكس تستعد لطرح هاتف ينافس RealMe

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

شحن 260 وات.. إنفينيكس تستعد لطرح هاتف ينافس RealMe

دخلت شركات الهواتف النقالة الذكية مرحلة جديدة من التنافس وهذه المرة، في من سيقدم البطارية الأقوى في الأداء ذات الشحن السريع، أطلقت مؤخرا شركة Realme الصينية هاتفها الذكي GT 3 بالأسواق العالمية الذي يأتي بقدرة على الشحن السريع  240 وات ولكن سرعان ما ظهر على الساحة منافس أكثر شراسة، على وشك انتزاع لقب الشحن الأسرع في العالم.

 

فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo V27e.. اعرف المواصفات

أطلقت شركة "فيفو" الصينية رسميا هاتف Vivo V27e في ماليزيا، وهو أحدث طراز ينضم إلى سلسلة V27 من الشركة بعد أن أطلقت قبله طرازي Vivo V27 القياسي و Vivo V27 Pro الذي ظهر لأول مرة في الهند في 1 مارس. 

 

شبيه Nord 3 .. تسريب مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 3

تستعد شركة "وان بلس" الصينية لإطلاق هاتفها الجديد  OnePlus Nord CE 3 الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G في شهر يوليو تقريبًا، وهو شبيه جهاز  وان بلس  Nord CE 2 موديل 2022، وعلى الرغم من أن موعد طرحه رسميا بالأسواق العالمية ما زال بعيدا، إلا أن كل مواصفات الموبايل بالفعل تسربت عبر المواقع التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

"علشان تتسلى".. مايكروسوفت يقدم شخصيات مختلفة لروبوت دردشة Bing

أحدث روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي التوليد المدمج في محرك بحث  Bing  من مايكروسوفت  حالة من الجدل خاصة بعد أن ظهرت شخصيته التي وصفها عدد كبير من المستخدمين بالمختلة، ورده على الأشخاص بأسلوب مراوغ يظهر مكر كبير وشر كامن في عقلية هذا الروبوت الآلي، منها أنه يريد سرقة الشفرات النووية والتجسس على موظفي مايكروسوفت ونشر البرمجيات الخبيثة والأخبار المضللة، مما سلط الضوء على خطورة هذه النوعية من الروبوتات.

 

الصين العدو الأول.. بايدن يصدر إستراتيجية دفاعية ضد "هجمات التهكير"

أصدر  البيت الأبيض  استراتيجية جديدة خاصة بالأمن السيبراني وشبكات الإنترنت من خلالها تجبر شركات التكنولوجيا والبرمجيات الكبيرة على تحصين دفاعاتها وتحمل مسؤولية أكبر ضد الهجمات الإلكترونية وصد الهجمات السيبرانية المحتملة خاصة من الدول المعادية وذلك لضمان عدم اختراق أنظمتهم والوصول إلى معلومات حيوية تمس الأمن القومي. 

إنفينيكس Realme فيفو OnePlus مايكروسوفت الصين بايدن

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