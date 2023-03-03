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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة الثقافة للجميع في 3 قرى بمركز بئر العبد

أنشطة ثقافية وفنية
أنشطة ثقافية وفنية متنوعة في سيناء

نفذ فرع ثقافة شمال سيناء،  قافلة الثقافة للجميع  بقرى الكرامة والشهداء و٣٠ يونية مركز بئر العبد ، بالتعاون مع  العاملين بالمواقع الثقافية ومدارس التعليم  العام والفنى والديني، بتشجيع الأهالى وأسر الأطفال والفتيات والشباب  في هذه القرى، والتي تضمنت  عدد من الفعاليات الثقافية الفنية والادبية، تحت  إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى.

يأتى ذلك ضمن توجيهات الدكتورة نفين الكيلانى وزير الثقافة، من احل  رعاية الموهوبين فى كافة المجالات ونشر الوعى الفنى والثقافى خاصة فى سيناء .
 

وقال  الكاتب محمد محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى  ، أنه تم عمل ورشة حكي لمناقشة كتاب من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وبارك ، تأليف عطية الابراشى، نفذه  امل محمد صالح لعدد من طالبات مدرسة سالم الهرش الإعدادية المشتركة. 

وتم عرض مواهب الطلاب في مجال  القاء شعر وغناء لأغانى وطنية عن الشهداء الأبطال وأرض سيناء الحبيبة،باشراف سليمان منصور مدير بيت ثقافة ٣٠ يونية  .

 

في حب مصر:

 

كما توجهت القافلة إلى مكتبة الشهداء .. حيث نفذت ورشة فنية للرسوم للأطفال من رواد الموقع بعنوان في حب مصر،  وكان موضوع ورشة الرسم  تاريخ ومستقبل  سيناء وأهمية وقيمة سيناء الحبيبة لمصر ومكانتها ،فقد ذكرت في القرآن وتجلي الخالق عز وجل على أرضها المقدسة.

كما أقيمت على هامش القافلة  ورشة مبسطة لصناعة الحلي   ، وتم منح هدايا للأطفال من رواد المكتبة بواسطة شيماء بخيت مدير مكتبة الشهداء .
 

وقد  توجهت القافلة الى مكتبة الكرامة،  لإكتشاف المواهب  في الغناء والإلقاء ، وتم تنفيذ ورشة فنية فى الرسم استخدمت الالوان الخشب والفلوماستر والباستيل  لرواد الموقع ، تحت اشراف احمد ابوالسعود مدير مكتبة الشهداء  وبحضور  جمال عطا ، وعايدة صباح ، وهجرس سالم،  وسلامة أحمد.

 

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بئر العبد قرى قافلة الثقافة للجميع المواهب

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