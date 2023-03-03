نجم الأهلي يدخل حسابات تورينو الإيطالي|تفاصيل

أكد الإعلامي إسلام صادق أن رأفت خليل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دخل حسابات نادي تورينو الإيطالي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" خضع رأفت خليل لاعب فريق الأهلي لمراقبة مندوبي نادي تورينو الإيطالي أثناء مشاركته مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب ونال إعجاب النادي الإيطالي الذي يجهز لخضوع اللاعب لفترة معايشة في الصيف".

وتابع:"لاعب الأهلي لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن من النادي الإيطالي ولكنه ضمن الحسابات تحسباً للتعاقد معه في الفترة القادمة ".