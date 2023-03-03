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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم من نجم الزمالك على قرار الأهلي بالاعتذار عن البطولة العربية

صدى البلد

أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن قرار الأهلي بعدم المشاركة في البطولة العربية للأندية، يعتبر قرارًا صائبًا، في ظل الضغط الكبير الذي يُعاني منه لاعبيه.

وقال يكن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "دائمًا يكون المطلوب من الأندية المصرية الفوز بالبطولات العربية أو الظهور بشكل قوي، ولا يجوز المشاركة الشرفية فقط، لكن الكرة المصرية تُعاني من الضغط، وعدم إدارة البطولات بشكل جيد، وهو ما يُنتج عنه تلاحم في المواسم، ويعاني منه الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك خلاف مواجهات منتخب مصر، ومن الصعب المشاركة بفريق الشباب في البطولات العربية".

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وأضاف: "في الزمالك أيضًا يجب النظر إلى ملف اجهاد اللاعبين وأيضًا النواقص في صفوف فريق الكرة، والصفقات الجديدة لم تنسجم حتى الأن مع العناصر القديمة، ولم يظهر أي عنصر من اللاعبين الجدد بمستوى جيد حتى الآن".

وواصل: "هناك ضغط واضح على النادي الأهلي، ومن الصعب أن يقدم الجيل الحالي أداءًا جيدًا في كل المنافسات، وكل مدير فني أصبح يفكر في كل المباريات، ولذلك يحدث تراجع في مستوى الفريق بشكل عام، والتعادل أمام الداخلية كشف عن خلل في صفوف الفريق".

وزاد: "الأوراق في الأهلي أصبحت قليلة، وتم استهلاكها بشكل واضح، والمشاركات الكثيرة في البطولات أمر خاطئ تمامًا، والضغط يؤثر على أداء أي لاعب، لأنهم يحتاجون في بعض الفترات إلى راحة جسدية".

وعلق على لقاء الأهلي ضد القطن، وقال: "مباراة صعبة أيضًا، في ظل تذبذب مستوى الفريق الأحمر مؤخرًا، في ظل الوضع الحالي للنادي الأهلي ولاعبيه الذين وضح عليهم العصبية في بعض المباريات الأخيرة".

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