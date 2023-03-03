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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سجلت المؤشرات الأمريكية مكاسب جماعية في جلسة أمس الخميس بعد هدأت عاصفة صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالتزامن تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك بشأن مساره المفضل لرفع أسعار الفائدة للبنك المركزي.

وقلص عائد سندات الخزانة الأميركية من ارتفاعاته قبيل إغلاق الأسواق الأمريكية إلى 4.88% من 4.94% في بداية يوم الخميس، فيما تراجع مؤشر S&P 500 بمقدار 0.4٪ في جلسة الخميس ليغلق عند 3968 نقطة،

مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا بعد رفع الفائدة

مخاوف الركود تعصف بأداء أسهم بورصة أمريكا

وقفز سهم Salesforce  بنسبة 12٪  محققاً أعلى مكاسب يومية له منذ أغسطس 2020 بعد أن توقعت شركة البرمجيات القائمة على السحابة إيرادات الربع الأول أعلى من تقديرات المحللين وضاعفت إعادة شراء أسهمها إلى 20 مليار دولار.

واستعاد مؤشر الداو جونز مستويات 33000 نقطة عند الإغلاق بعد أن ارتفع بأكثر من 1% أو ما يعادل نحو 340 نقطة محققاً أعلى مكاسب يومية له في أكثر من أسبوعين.
قفزة في مؤشر الأسعار

تحسن مؤشر قياس نشاط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 6 أشهر، رغم استمراره في منطقة الانكماش وسط طلب ضعيف وضغوط تضخمية متزايدة.

خسائر هائلة في أسهم بورصة أمريكا بسبب محضر الفيدرالي

خسائر كبيرة في أسهم بورصة أمريكا

سجل مؤشر "معهد إدارة العرض" للنشاط الصناعي 47.7 نقطة في شهر فبراير، مرتفعا من أضعف قراءة له منذ مايو 2020، رغم انه ما يزال منخفضا مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ" الذي بلغ 48 نقطة. وتشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى اتجاه الانكماش.

أحدث البيانات التي صدرت يوم الأربعاء تسلط الضوء على قطاع التصنيع الذي يكافح بحثا عن موطئ قدم. ورغم انتعاش الطلب العائلي في بداية العام، فإن ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، والمخاوف التي تلوح في الأفق من حدوث انكماش اقتصادي ما تزال تشكل رياحا معاكسة مستمرة.

تأتي زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت تسارع مؤشرات التضخم الهامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام. ومن المتوقع أن تدفع ضغوط الأسعار العنيدة صناع السياسة النقدية إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة عدة مرات أخرى في الأشهر المقبلة.

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