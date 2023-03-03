عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية اليوم الجمعة 4-3-2023 لمتابعة مباراة فريق الزمالك امام بيراميدز في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس. 

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز 

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعه السابعة مساء بتوقيت القاهرة علي استاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

txt

شوبير يحسم الجدل بشأن رحيل سافيو وخلافه مع كولر

txt

كفايه عيب |رسالة شديدة اللهجة من مدحت شلبي لسيد عبدالحفيظ

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

وتذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة المصرية.

ويخوض الزمالك المباراة  في المركز الخامس برصيد 32 نقطة بينما يخوض بيراميدز المباراة في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

الزمالك الدوري المصري الدفاع الجوي بيراميدز سيد عبدالحفيظ بطولة الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

رد فعل صادم من الفنانة بوسي بعد أنباء القبض على زوجها

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

مش المرتبات بس | زيادات جديدة تنتظر الموظفين في أبريل 2023

رغبة كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

قبل تغيير سعره.. طرق تخزين البصل لمدة أطول

ترشيحاتنا

السجن المؤبد أو المشدد عقوبة الاختلاس حال الارتباط بجريمة تزوير

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

قراءة سورة يس لقضاء الحوائج في صباح الجمعة.. ثوابها عظيم

كل يوم جمعة ولمدة شهر.. الكشف على السيدات بمستشفيات الشرطة بالمجان

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية الآن

خبر صادم لـ كهربا في الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد يعيد كتابة تاريخ الفراعنة .. ماذا نعرف عن الكشف الأثري الأخير بالأقصر؟

أقوى من الفياجرا.. تناول الفول الحراتي قبل العلاقة الزوجية لهذه الأسباب

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مسقعة بالبشاميل

بعد ضبطها بالأسواق .. سلامة الغذاء تكشف علامات لحم الحصان قبل تناولها

فيديو

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ