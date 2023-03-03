موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية اليوم الجمعة 4-3-2023 لمتابعة مباراة فريق الزمالك امام بيراميدز في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعه السابعة مساء بتوقيت القاهرة علي استاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة المصرية.

ويخوض الزمالك المباراة في المركز الخامس برصيد 32 نقطة بينما يخوض بيراميدز المباراة في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.