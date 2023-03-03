معلق شهير يطالب الزمالك بالتعاقد مع نجم الأهلي

طالب مدحت عبدالهادي، نجم نادي الزمالك السابق، ادارة النادى بسرعة التعاقد مع رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأنه سيكون اضافة للفريق حال التعاقد معه، في الميركاتو الصيفي المقبل.



وكتب المعلق الرياضي الشهير أحمد الطيب عبر حسابه على فيسبوك "أتفق مع مدحت عبد الهادى أن رامى ربيعة مفيد جداً للزمالك مع الونش و حسام عبد المجيد و عبدالغنى و الزنارى و عودة محمود علاء.

وتابع "نعم أنا قلت من قبل إنه بطئ !! و هذا ظهر فى هدف مباراة الجيش مع الأهلى أقصد ( الرشاقة و الإستارت ) عنده ضعيف لكنه مفيد فى التمركز و ضربات الرأس دفاعيّاً و هجوميّاً و الشجاعة و التركيز العالى و بداياته للبناء معقولة خاصة فى طريقة اللعب ب 3 فى قلب خط الظهر.

واختتم "رامى هو بطبعه انسان محترم و مخلص و متربى كويس و هذا يؤكد نجاحه لو انتقل لأى نادى خاصة الزمالك بعد الكشف الطبّى الجيد 👌⚽️و أهلاً بقفشة ومحمد شريف و محمد هانى 😉و عودة ساسى و مصطفى فتحى و بن شرقى و طارق حامد".

وينتهي عقد رامي ربيعة، مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ولم يُجدد مسؤولي القلعة الحمراء عقد اللاعب حتى الآن، وهو ما جعل وكيل أعماله يعرضه على نادي الزمالك