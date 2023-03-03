"الحكومة التونسية" تلتقي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب

التقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، بالأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما ودعته إثر مشاركته في مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي أقيم في تونس .



جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن رئاسة الحكومة التونسية مساء أمس /الخميس/.



وشهد اللقاء كل من وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، وسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر.