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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير جديد من تضرر الاقتصاد إذا أصر "نتنياهو" على التعديلات القضائية

صدى البلد

 وقعت مجموعة مكونة من مئات من كبار الاقتصاديين الإسرائيليين خطابا جديدًا يحذرون فيه من ضرر بعيد المدى على معدل نمو الاقتصاد ونوعية حياة المواطنين؛ جراء تعديلات قضائية تصر الحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو على تمريرها بالكنيست. 


ونشرت صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية الاقتصادية المتخصصة اليوم نص الخطاب وهو الثاني خلال شهر تقريبا، وجاء فيه: "في الأسابيع الأخيرة، ظهرت العلامات الأولى على هروب رأس المال، الأمر الذي ألزم بنك إسرائيل بمواصلة رفع سعر الفائدة بسرعة.. وحتى إذا استقرت الأسواق في نهاية المطاف على المدى القصير، فإن الخبرة التراكمية من البلدان الأخرى التي تضرر فيها استقلال المؤسسات القانونية والاقتصادية، والأبحاث الاقتصادية على مدى عقود، تشير إلى أنه سيكون هناك ضرر طويل الأمد لمعدل النمو في الاقتصاد ونوعية حياة سكان إسرائيل.. الوقت لم يتأخر لإيقاف القطار قبل الهاوية".


ويشير الخطاب أيضًا إلى تحذيرات من قادة العالم والمؤسسات المالية الدولية، من بينها وكالات التصنيف الائتماني، وشركات استثمارية أجنبية التي أصدرت تعليمات للشركات بتحويل أموالها إلى خارج إسرائيل، والشركات الإسرائيلية التي حولت أموالًا إلى الخارج وتفكر في نقل مقراتها إلى الخارج". 


وجاء في الخطاب "إننا ندعو حكومة إسرائيل إلى الاستماع إلى أصوات التحذير العديدة في الداخل والخارج، ومن بينها أصوات كبار الاقتصاديين الذين اعتاد رئيس الوزراء على التشاور معهم على مر السنين. الخبرة التراكمية في البلدان الأخرى التي تجاهل فيها السياسيون تحذيرات الاقتصاديين، يظهر أن هذا التجاهل قد يكلفنا جميعًا ثمنا باهظًا ". 
 

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