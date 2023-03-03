عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة لامعة.. بسنت شوقي تخطف القلوب من دبي

بسنت شوقي
بسنت شوقي

شاركت الفنانة بسنت شوقي، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت بسنت شوقي، مرتدية فستان لامع باللون الذهبي، مع ميك أب جذاب، ونالت إطلالة بسنت شوقي إعجاب المتابعين.

يذكر أن بسنت شوقي قالت إنها تستأنف تصوير دورها فى مسلسل التاني مع على ربيع و يتم عرضه خارج موسم رمضان القادم.

وأضافت بسنت شوقي لـ صدى البلد أنها صورت مشهدا واحد حتى الآن أمام على ربيع، ثم أوقفت التصوير؛ بسبب سفرها إلى مهرجان البحر الأحمر وحضور فعالياته.

وتابعت بسنت أنها تعود إلى الأعمال الكوميدية من خلال هذا العمل، وهي النوعية المفضلة لها والتى بدأت بها مشوار التمثيل حيث كان أول ظهور لها فى المسلسل الكوميدي نيللى وشيريهان.

الفنانة بسنت شوقي بسنت شوق اخبار بسنت شوقى اعمال بسنت شوقى إطلالة بسنت شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 - 3 - 2023

عيار 21 الآن مفاجأة.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 3 مارس 2023

الفيفا يعلن منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات.. تفاصيل

المطربة بوسي تتجاهل أنباء القبض على زوجها

أخبار الرياضة ... قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الأهلي عقب الإصابة .. نجم الزمالك يقترب من المارد الأحمر...خبر صادم لـ كهربا

خبر صادم لـ كهربا في الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

موضوعات متعلقة

اللهم لبيك.. رامي صبري يؤدي مناسك العمرة برفقة عائلته

بسبب كليب ولعانة| أحمد مكي يكتسح تريند تويتر.. ومغردون: أصل الراب المصري

بملابس لامعة.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار

سوشيال ميديا.. مؤمن زكريا يؤدي مناسك العمرة ومحمد رمضان ينشر كواليس فيلم هارلي

من دبي.. مايا دياب تشوق المتابعين لأحدث أعمالها

بـ سيلفي السيارة.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار

بفستان جذاب.. درة تستعرض أناقتها في جلسة تصوير جديدة

أحمد حسام ميدو يستمتع بأجواء عائلية في أحدث ظهور له.. شاهد

ترشيحاتنا

سلسلة اعتقالات وانتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.. تفاصيل

3 محاور لخطة ترشيد المياه والحد من الفاقد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 - 3 - 2023

لن نعتمد عليهم كشركاء في الطاقة.. لافروف يتوعد الغرب

لهذا السبب.. رئيس أركان الجيش الأمريكي يزور إسرائيل اليوم

مفاجآت فيريرا.. التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مواجهة بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان نفسي أعمل فرح.. أبرز صور جمعت شيري عادل وطارق صبري

فستان جرئ.. نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

ليس لها جدوى.. أسباب اعتذار الأهلي رسميا عن المشاركة في كأس الملك سلمان

يسبب الموت ..تحذير عاجل من تريند عصير البطاطس

فيديو

آيتن عامر تحرر محضرا ضد طليقها لهذا السبب.. فيديو جراف

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ