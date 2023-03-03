بإطلالة لامعة.. بسنت شوقي تخطف القلوب من دبي

شاركت الفنانة بسنت شوقي، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت بسنت شوقي، مرتدية فستان لامع باللون الذهبي، مع ميك أب جذاب، ونالت إطلالة بسنت شوقي إعجاب المتابعين.

يذكر أن بسنت شوقي قالت إنها تستأنف تصوير دورها فى مسلسل التاني مع على ربيع و يتم عرضه خارج موسم رمضان القادم.

وأضافت بسنت شوقي لـ صدى البلد أنها صورت مشهدا واحد حتى الآن أمام على ربيع، ثم أوقفت التصوير؛ بسبب سفرها إلى مهرجان البحر الأحمر وحضور فعالياته.

وتابعت بسنت أنها تعود إلى الأعمال الكوميدية من خلال هذا العمل، وهي النوعية المفضلة لها والتى بدأت بها مشوار التمثيل حيث كان أول ظهور لها فى المسلسل الكوميدي نيللى وشيريهان.