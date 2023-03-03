إعلان مهم من وزير البيئة التركي بشأن الوحدات السكنية في مناطق الزلازل

أعلن وزير البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي التركي، مراد قوروم، اعتزام بلاده البدء ببناء أولى دفعات الوحدات السكنية، بدلا من المتضررة في مناطق الزلزال؛ وذلك اعتبارا من اليوم، الجمعة.

ووفقا لوكالة الأناضول، قال الوزير التركي إن حكومة بلاده ستضع اليوم، الجمعة، حجر أساس الدفعة الأولى من الوحدات السكنية، والبالغ عددها 21 ألفا و244 وحدة سكنية، موزعة على 11 ولاية منكوبة جراء الزلزال المدمر الذي اجتاح البلاد في السادس من الشهر الماضي.

وجاءت تصريحات قوروم جاءت خلال زيارته لمركز تنسيق الكوارث بولاية أدي يامان جنوبي البلاد.

وأضاف أن تركيا تعتزم وضع حجر أساس 244 ألف وحدة سكنية في الولايات الـ 11 المنكوبة، خلال الشهرين المقبلين.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 400 أكاديمي من 20 جامعة تركية مختلفة، يقومون رفقة أكثر من 7 آلاف خبير بمسح مناطق الزلزال لتحديد الأضرار التي لحقت بالمباني.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت أمس الخميس، إقامة 189 تجمعا سكنيا من المنازل مسبقة الصنع في المناطق التي ضربها الزلزال.

وفجر 6 فبراير، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين .

وكشف البنك الدولى، في تقرير نشر في ديسمبر 2021، أن معظم المباني بنيت قبل عام 2000 في تركيا .