ضخ 274 طن من الأرز بمعارض " أهلا رمضان " في دمياط

قامت مديرية التموين بضخ ٢٧٤ طن من الأرز الأبيض الفاخر بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة على مدار الاسبوع لبيعه بسعر ١٥ جنيهاً للكيلو ..

ومن جانبه صرح على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، ان المديرية بالتنسيق مع محافظة دمياط، تعمل على توفير كميات من الأرز الأبيض المدعم في كافه المنافذ ومعارض اهلا رمضان لسد احتياجات المواطنين.

وأشار الى ، أنه هناك متابعة يوميه لموقف الخاص بالسلع بالأسواق وخاصه الارز والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة.

وتابع ان سيتم زيادة كميات الأرز التى تضخ في المنافذ ومعارض اهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

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