تعيينات واسعة بأمر ملك البحرين.. تعرف عليها

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مراسيم ملكية تقضي بتعيينات واسعة لعدة قطاعات في المملكة.

وجاءت المراسيم تماشيا مع الرؤية السديدة لملك البحرين بتحقيق المنجزات في كافة قطاعات المملكة و التي تلبي طموحات الشعب البحريني؛ مرسومًا بتعيين نائبين للرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.

وجاءت التعيينات كالآتي:

المادة الأولى

يُعين في هيئة التخطيط والتطوير العمراني كُلٌ من:

إيمان ناجي قاسم علي نائباً للرئيس التنفيذي للتطوير العمراني.

فراس عباس أمين أبو أمين نائباً للرئيس التنفيذي للتخطيط العمراني.

يكون وزير المواصلات والاتصالات هو الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.



تُعين هادية محمد فتح الله محمد فتح الله أميناً عاماً مساعداً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدرجة وكيل وزارة.

يُعين سعود يوسف محمد الحدي وكيلاً مساعداً للدعم والمبادرات بوزارة شئون الشباب.

يُعين في الجهاز الوطني للإيرادات كُلٌ من:



نور حافظ إبراهيم بوعلي نائباً للرئيس التنفيذي للعمليات الضريبية والامتثال.



رغدان صالح قاسم عبدالرسول نائباً للرئيس التنفيذي للسياسات والعلاقات الخارجية.

يُعين حسين علي يعقوب وكيلاً مساعداً للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات.

يعين عقيل بو حسين وكيل مساعد للعلاقات العمالية بوزارة العمل.