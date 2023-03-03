تشافي يهين نجم ريال مدريد بكلمات قاسية

أكد تقرير صحفي، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، وجه كلمات قاسية إلى داني كارفاخال، لاعب فريق ريال مدريد، خلال كلاسيكو الأرض، أمس الخميس.



وتلغب برشلونة على ريال مدريد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنانبيو"، أمس الخميس، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن تشافي دخل في مشادة كلامية مع كارفاخال خلال اللقاء، حيث قال المدرب لمدافع الملكي "ساخرا":" أنت ذكي".



وتابع تشافي: "أنت رجل أحمق وسخيف".



ويستضيف برشلونة ريال مدريد يوم 5 أبريل القادم، على ملعب كامب نو، على لقاء الإياب.