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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحضور 309 أعضاء فقط .. تأجيل الجمعية العمومية للصحفيين إلى 17 مارس

صدى البلد

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية أسبوعين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، المقرر بـ50%+1 من إجمالي الأعضاء مسددي الاشتراكات.

ويبلغ عدد أعضاء النقابة في جدول المشتغلين وفق آخر تحديث 9848 عضوًا مُشتغلًا، بينهم 9248، مسددين للاشتراك حتى الواحدة ظهر اليوم الجمعة، ومن ثم يتطلب انعقاد الجمعية العمومية 4625 عضوًا.


وبلغ عدد الحضور الموقعين في الكشوف 296 بالقاهرة و13 في لجنة الإسكندرية، بلغ الإجمالي 309.

وتنعقد الجمعية في الدعوة الثانية 17 مارس المُقبل، بحضور 25% من الأعضاء مسددي الاشتراك وفق آخر تحديث، ويحق لمن يرغب في سداد الاشتراك من أعضاء الجمعية العمومية سداد الاشتراك حتى يوم انعقاد الجمعية العمومية.

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