المؤتمر :  توجيهات الرئيس بزيادة المعاشات والأجور تعكس تقدير القائد لشعبه

وجه حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لدوره الكبير فى الحفاظ على الوطن ووعيه الدائم لما يُحاك لوطنه، ويقظته الدائمة لمواجهة وإفشال وإفساد جميع المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية وحرصه دائما وتقديره واحترامه للشعب المصرى العظيم .

وثمن حزب المؤتمر ، حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسى بشأن زيادة بدخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتباراً من أول إبريل، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تقدير القائد لشعبه .

وأشاد حزب المؤتمر ، بالاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بمشروعات التنمية على مستوى الجمهورية ، فى محافظات صعيد مصر بصفة خاصة وافتتاحه المشروعات القومية خاصة فى الصعيد والذى يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة الصعاب والتحديات التى تواجه العالم وتواجه مصر أيضا.

وأضاف الحزب في بيانه اليوم ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة المنيا جاءت في توقيت هام لتعكس إهتمام القيادة السياسية بمتابعة تنفيذ المشروعات في كل ربوع مصر ،وأن الدولة تُولى اهتمامًا أكبر بأهل صعيد مصر الذين عانوا طويلًا من الإهمال والتهميش سابقًا وها هم الآن يحصلون على حقوقهم، ويجنون ثمار الإصلاح .