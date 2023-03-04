الشيوخ يبحث كيفية استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة في نشر التوعية..الأحد

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة المقررة يومي الأحد والأثنين القادمين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب باهر غازي وأكثر من عشرين عضوًا بشأن "سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري".

كما يستعرض مجلس الشيوخ عدد من تقارير اللجان وهي :

1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشؤروعات المتوسطى والصغيرة ومتناهية الصغر ، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة لمحلية والنقل، عن اقتراحين برغبة مقدمين من :

- النائب حازم الجندي، بشأن "إطلاق أسطول سيارات التاكسي محلية الصنع لدعم الصناعة المحلية والترويج لها " .

- النائب محمد علي أبو حجازي ، بشأن " فرش وتأثيث الوحدات السكنية والإدارسية التابعة للحكومة بأثاث صنع في دمياط للأثاث " .

2- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن اقتراحين برغبة مقدمين من :

- النائبة كاميا صبحي بشأن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ".

- النائب اكمل نجاتي بشأن " إطلاق مشروع دعم مشروعات الصناعات المصرية الجديدة (برنامج سند) يقدم للمشروعات الخاضعة للقانون رقم 152 لسنة 2020".

3-تقرير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي ، بشأن " إطلاق مبادرة المقطم الأخضر في إطار خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية ".

4- تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ ، بشأن " توفير الطاقة الشمسية بالوادي الجديد " .

5- تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا الهلالي بشأن " عمل برنامج موحد علي مستوي الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل يمكن من خلاله أن يكون علي دراية بمفهوم القيادة حتي يكون أكثر تأهلاً لسوق العمل ".