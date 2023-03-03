وزير خارجية الهند : زيارة الرئيس السيسي إلى دولتنا أصداؤها ناجحة

التقي وزير خارجية الهند، جايشنكر، عقب استقباله لنظيره سامح شكري علي هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند.

وقال وزير الخارجية الهند :" سررت بلقاء وزير الخارجية سامح شكري، ورحبت بمشاركته في اجتماع مجموعة العشرين أمس".

وأضاف وزير خارجية الهند :"وركزت مناقشاتنا على متابعة زيارة الرئيس السيسي الناجحة في يناير 2023".

والتقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم ٣ مارس الجاري، "سوبرامانيام جايشنكار" وزير خارجية الهند على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين التي تعقد في العاصمة الهندية نيوديلهي.

وصرّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء تقديرهما تجاه تنامي العلاقات المصرية-الهندية بشكل مستمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.