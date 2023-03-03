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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقترح برلماني لإنشاء مصنع تدوير قمامة بالشرقية

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، بشأن إنشاء مصنع تدوير قمامة بمحافظة الشرقية. 


وقال خالد بدوي فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة المقدم منه، “ إن وجود أطنان من القمامة و المخلفات مازالت ملقاه و مجمعة بمناطق عشوائية، منها مناطق سكنية في مختلف مدن و مراكز محافظة الشرقية، يُمثل كارثة بيئية و صحية للمواطنين، والذي من شأنه نشر الأوبئة و الميكروبات، و يعرض حياة المواطنين للخطر كما يحمل الحكومة أعباء مادية إضافية.

 

وتابع عضو مجلس النواب: بالرغم من إنشاء نقطة وسيطة لتجميع القمامة بمحافظة الشرقية، إلا أنه لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل المناسب للتكلفة التي تكبدتها الدولة و للغرض من إنشائها، موضحا “ لا يوجد حتى الأن أي مصانع لتدوير القمامة بمحافظة الشرقية و هو ما يُعد إهدار واضح و سوء استغلال للموارد.

 

وأوضح  وفقاً لتصريحات المحافظة بلغ إجمالي قيمة إنشاء نقاط وسيطة و محطات فرز للقمامة 50 مليون جنية، وذلك في ظل غياب مصانع لتدوير المخلفات في محافظة الشرقية رغم وجود الإمكانيات الكافية و الموارد اللازمة لتنفيذ ذلك المشروع.

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