ارتفاع أسهم بورصة أبوظبي بعد قرارات أدنوك الأخيرة

سجلت الأسهم في بورصة أبوظبي، اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا، وذلك بعدما حددت شركة بترول ابوظبي الوطنية (أدنوك) سعر السهم في الطرح العام الأولي لوحدتها عند الحد الأعلى من النطاق السعري الاسترشادي، حسبما أفادت رويترز.

وحددت أدنوك السعر النهائي للاكتتاب في أسهم أدنوك للغاز عند 2.37 درهم للسهم وهو ما يقدر قيمة الشركة بحوالي 50 مليار دولار.

ومن المقرر أن تجمع شركة أدنوك للغاز ما يقرب من 2.5 مليار دولار من الطرح الذي تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه 124 مليار دولار.

وأغلق مؤشر بورصة أبوظبي، اليوم الجمعة، مرتفعا 0.4 بالمئة مواصلا الصعود للجلسة الرابعة على التوالي مع ارتفاع أسهم الشركة العالمية القابضة.

والتي تعد أكبر شركة مدرجة بالإمارات، 1.3 بالمئة بينما زادت أسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية اثنين بالمئة.