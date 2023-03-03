تصاعد الاحتجاجات في تل أبيب.. مسؤولون يحذرون من انهيار إسرائيل

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الجمعة، إن مؤتمراً عُقد في تل أبيب صباح اليوم شارك فيه مسؤولون أمنيون سابقون كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وبحسب القناة العبرية فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، جادي آيزنكوت تحدث عن تصاعد الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي والتداعيات الأمنية للقانون.

وتحدث آيزنكوت عن التداعيات الأمنية للقانون في حال تمت المصادقة بشكل رسمي، قائلاً: "إذا حدث تغيير في مكانة النظام القضائي، فإن الجيش الإسرائيلي سيفقد حريته في العمل".

وتابع: "سياسات حكومة نتنياهو تضر بإسرائيل والمستوطنين، وما شاهدناه خلال الشهرين الماضيين هو مقدمة لمخاطر تنتظرنا في المستقبل".

وقال رئيس الموساد السابق، تامير باردو: "سلوك بعض وزراء الحكومة الحالية يقربنا من نهاية الحلم الصهيوني، ونحن على حافة الهاوية ونركب قطار سريع باتجاه الجحيم".

وأشار تامير إلى أن "سياسات بن جفير وسموتريتش ستدمر الجميع، مضيفاً، عندما يقول وزيراً في الحكومة أن هذه القرية بحاجة إلى التدمير (يقصد قرية حوارة الفلسطينية) ماذا يعني ذلك، أننا أمام منظومة عسكرية تحتوي أطفال بعمر 18و19".