مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 مارس 2023

فرض الله تبارك وتعالى على عبادة الصلاة وأمرهم بخمس صلوات موزعة بالليل والنهار، وحثهم يحافظوا عليها وألا يغفلوا عن مواقيت الصلاة المعلومة والمحددة بعلامات وتوقيتات زمنية متباينة على مدار اليوم.

وجاء الأمر بالحرص على مواقيت تلك الصلوات الخمس ومواقيتها فقال تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا".

وفي صباح اليوم السبت ننشر مواقيت الصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، والتي كشفت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعلى المقيمين بالمحافظات المصرية المختلفة مراعاة فروق التوقيت.

مواقيت الصلاة حسب مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٥٣ ص

الشروق ٦:١٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥٧ م

صلاة العِشاء ٧:١٤ م

مواقيت الصلاة حسب مدينة الإسكندرية

الفجْر ٤:٥٧ ص

الشروق ٦:٢٤ ص

الظُّهْر ١٢:١٢ م

العَصر ٣:٣١ م

المَغرب ٦:٠٠ م

العِشاء ٧:١٩ م



مواقيت الصلاة حسب مدينة المنصورة

الفجْر ٤:٥١ ص

الشروق ٦:١٨ ص

الظُّهْر ١٢:٠٦ م

العَصر ٣:٢٥ م

المَغرب ٥:٥٥ م

العِشاء ٧:١٣ م

مواقيت الصلاة حسب مدينة طنطا

الفجْر ٤:٥٣ ص

الشروق ٦:٢٠ ص

الظُّهْر ١٢:٠٨ م

العَصر ٣:٢٧ م

المَغرب ٥:٥٦ م

العِشاء ٧:١٤ م



حكم تأخير الصلاة عن وقتها

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المحدد، ولكن الإسلام أباح لأربعة أشخاص أن يؤخروا بعض الصلوات أو يقدموها.

وأوضحت «البحوث الإسلامية»، أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المحدد لقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»، وقوله تعالى:« فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ».

وأضافت أن الإسلام أباح لبعض أصحاب الأعذار لهم أن يؤخروا بعض الصلوات أو يقدمونها ليؤدوها مع صلاة أخرى كالظهر مع العصر والمغرب والعشاء، مشيرة إلى أنهم أربعة، هم «المسافر، المتضرر بالمطر، الحاج يوم عرفة، والمريض».

وتابعت حديثها:" وأصحاب الأعذار الذين أباح لهم الإسلام تأخير الصلاة، في السفر وإذا تضرر الناس بالمطر، والجمع للحاج يوم عرفة ووقت مبيته بمزدلفة وكذا المريض إن تعذر عليه أداء الصلاة في وقتها، منوهة بأن النوم، والنسيان هما من الأعذار التي تبيح ذلك أيضًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها".

حالات تسقط فيها الصلاة

شددت دار الإفتاء المصرية، أن الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل، إلا إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء، وإذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية -لما كان ذلك-كان قضاء الفرائض حتمًا على المسلم.