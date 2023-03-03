بعد افتتاحها | معلومات لا تعرفها عن المزرعة النموذجية للإنتاج الحيواني بالمنيا

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف، اوضح خلاله أهم المعلومات حول مزرعة الإنتاج الحيواني بمنطقة غرب غرب المنيا لنتاج وتربية الجاموس المحسن وراثياً، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن افتتاحه وتفقده عددا من المشروعات التنموية بالمحافظات، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتنمية الريف المصري.

وتتبع المزرعة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعمل في إنتاج وتربية الجاموس المحسن وراثياً، وتبلغ مساحتها حوالي 15 فدان اجمالي مساحة المزرعة، كما تبلغ اجمالي طاقتها الاستيعابية حوالي 1500 رأس.

وتضم المزرعة: 26 عنبر، و2 محلب للألبان، فضلا عن 1300 رأس، متواجدة بها حاليا، كما تنتج حوالي 2 طن من الألبان يوميا.

تم الانتهاء من بيع 450 رأس ماشية محسنة وراثيا للمزارعين، فضلا عن 350 رأس تم توزيعها بالقرى المختلفة لتحسين النسل.